اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الاحد، ان الولايات المتحدة أنفقت للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية.
وقال ترامب في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، ان "الولايات المتحدة انفقت للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية".
واضاف "نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم"، مشيرا الى انه "إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، أو أي أمريكية، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الجديدة في طريقهم وبدون تردد".
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بضربات أقوى من أي وقت مضي، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية فسنرسل بعض المعدات الجميلة الجديدة اليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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