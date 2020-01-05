باع بلاده لـ أردوغان ويتسوّق في لندن.. صورة تثبت هروب فايز السراج من ليبيا

تداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تثبت هروب رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، من الأراضي الليبية.

وأظهرت الصورة السراج وهو يتجول رفقة ابنته في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن.

ومنذ أيام، رجح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني الليبي، هروب فايز السراج إلى لندن، عقب تقدم الجيش باتجاه قلب العاصمة طرابلس.

وقال المركز إن تقدمات الجيش على كافة المحاور أصابت المليشيات بحالة من الهلع، حيث دفعت قادتهم، وأبرزهم فايز السراج، للهروب على متن طائرة مدنية أقلعت من مطار معيتيقة.

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وأضاف المركز، في بيان له، أن هناك طائرة أقلعت متجهة للعاصمة البريطانية لندن، وسط توقعات أن يكون على متنها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وأضاف أن طائرة تابعة للخطوط الليبية رقم LAA001 غادرت مطار معيتيقة، تحمل على متنها عدداً من قادة المليشيات، مرجحاً أن يكون فايز السراج بين الهاربين.

وأشار المركز إلى أن قادة المليشيات غرروا بالشباب للقتال ضد الجيش الوطني، وتركوهم وهربوا ليلحقوا بعائلاتهم، وأرصدتهم المسروقة من أموال الليبيين في الخارج.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد نجحت في الوصول إلى منطقة خزانات النفط الواقعة على بعد 3 كيلومترات من قلب العاصمة طرابلس عن طريق المحور الجنوبي.

وفي نوفمبر الماضي، وقع السراج اتفاقاً أمنياً وبحرياً مع الحكومة التركية، يقضي بالسماح لقوات الرئيس رجب طيب أردوغان بالدخول للأراضي الليبية.

ولاحقاً، وافق البرلمان التركي على الاتفاق الذي وقعه السراج وأردوغان وسط إدانات عالمية وعربية.