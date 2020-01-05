وصول جثمان قاسم سليماني إلى إيران

ذكرت وسائل إعلامية إيرانية أن جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، قد وصل العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم الأحد.

وأغتيل سليماني وعدد من مرافقيه فجر الجمعة الماضي، في ضربات شنتها طائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جثمان سليماني دخل الأراضي الإيرانية حيث تستمر مراسيم التشييع الشعبية له في مختلف المناطق الإيرانية.

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وأشارت إلى أن الجثمان تم نقله بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد.

ونشرت وسائل إعلامية مقتطفات لحظة وصول جثة سليماني إلى إيران.