"قراصنة إيرانيون" يتبنون هجوما على الموقع الالكتروني لوكالة حكومية أميركية

اخترقت مجموعة قالت إنها لقراصنة ​إيران​يين الموقع الالكتروني لوكالة فدرالية أميركية غير معروفة، بنشرها رسائل تعد بالثأر لموت الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ الذي قتل في غارة جوية أمر بها الرئيس ​دونالد ترامب​.

وحجبت صفحة تحمل صورا للمرشد الأعلى للجهورية الإسلامية آية الله ​علي خامنئي​ وللعلم الإيراني، الصفحة الرئيسية لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام).

وكتب في تعليق على رسم للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة ن إيران وتحيط به ​صواريخ​ تحلق في الجو "الشهادة كانت... المكافأة على سنوات من الجهود الشاقة". وأضافت الرسالة "بمشيئة الله، برحيله لن يتوقف عمله والطريق الذي رسمه، وثأر رهيب ينتظر هؤلاء المجرمين الذين تلطخت أيديهم القذرة بدمائه ودماء الشهداء الآخرين".

وكتب في تعليق آخر بالأسود والأبيض "هذا ليس سوى جزء يسير من قدرة إيران السيبرانية".

وقتل سليماني قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ في ضربة جوية أميركية في ​بغداد​ أدت أيضا إلى مقتل نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقية ​أبو مهدي المهندس​ وثمانية أشخاص آخرين. وأثارت الضربة غضب إيران التي أكدت أنها ستنتقم لمقتله.