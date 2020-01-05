أ ف ب: مسلحون من حركة الشباب الإسلامية يهاجمون قاعدة عسكرية أميركية كينية في كينيا

ذكرت وكالة ​الانباء​ الفرنسية بأن "مسلحين من ​حركة الشباب​ الصومالية الإسلامية هاجموا قاعدة عسكرية أميركية كينية في ​كينيا​". وطال الهجوم القاعدة العسكرية الواقعة على ساحل لامو في كينيا. وقال مفوض الشرطة في لامو، إيرونغو ماتشاريا لفرانس برس: "كان هنالك هجوملكن تم صده". وقامت حركة الشباب بتبني الهجوم.

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