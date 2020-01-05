لاريجاني: أنصح الأميركيين أن يرزموا أمتعتهم ويلوذوا بالفرار من المنطقة

اشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني الى انه "ينصح الأميركيين أن يرزموا أمتعتهم ويلوذوا بالفرار من المنطقة".
وقبيل انعقاد الجلسة العلنية في البرلمان الايراني رداً على اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة، شدد على أن حادث الاغتيال الغادرة غيّر الوضع في المنطقة والعالم في آن واحد.
واشار لاريجاني الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ارتكب جريمة كبرى وهي بمثابة الانقلاب العسكري عام 1953، وذلك في رد على.
وخلال جلسة لمجلس الشورى الايراني والتي افتتحها اليوم بشعار "الموت لأميركا"، اضاف لاريجاني "اسمع يا ترامب.. هذا هو صوت الشعب الإيراني، لافتا الى ان سليماني ساعد الشعبين العراقي والسوري بطلب من حكومتيهما للتصدي للإرهاب لذا شهادته صدمة لشعوب المنطقة.
يذكر ان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ "سي آي إيه" نشرت في وقت سابق وثائق جديدة تقر رسميا لأول مرة بالدور الذي لعبته الوكالة في انقلاب عام 1953 بإيران ضد رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق، وكان مصدق من أولى خطواته تأميم صناعة النفط التي كانت آنذاك تحت سيطرة البريطانيين، بالإضافة إلى قرار التأميم، كانت الحرب الباردة أيضا من الأسباب التي دفعت واشنطن إلى إسقاط رئيس الوزراء الإيراني الجديد.
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