افاد مصدر أميركي مطلع لشبكة CNN، انه "وبعد مقتل قائد "​فيلق القدس​" في الحرس الثوري ال​إيران​ي الفريق ​قاسم سليماني ظهرت مؤشرات تظهر أن إيران رفعت جاهزية صواريخها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أميركي مطلع لـCNN: ايران رفعت جهوزية صواريخها بعد مقتل سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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