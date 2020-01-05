"عصائب أهل الحق": الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

اعلنت حركة "عصائب أهل الحق" العراقية إن الطائرة الأميركية التي قصفت موكب اللواء قاسم سليماني انطلقت من الكويت وليس من قطر.
وأوضحت الحركة في بيان، أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار "MQ-9" والتي قتلت أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".
وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي، "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية" التي تقع على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة الكويت.
وقتل سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد. وتوعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.
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