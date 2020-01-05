"عصائب أهل الحق": الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

اعلنت حركة "عصائب أهل الحق" ​العراق​ية إن الطائرة الأميركية التي قصفت موكب ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ انطلقت من ​الكويت​ وليس من قطر.

وأوضحت الحركة في بيان، أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار "MQ-9" والتي قتلت ​أبو مهدي المهندس​ نائب رئيس هيئة "​الحشد الشعبي​"، وقاسم سليماني قائد ​فيلق القدس​ ال​إيران​ي، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

وأضافت الحركة التي يتزعمها ​قيس الخزعلي​، "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية" التي تقع على بعد نحو 60 كيلومتراً غرب العاصمة الكويت.

وقتل سليماني والمهندس إلى جانب 8 من قادة ​الحرس الثوري الإيراني​ والحشد العراقي، الجمعة، في ضربة جوية أميركية قرب مطار ​بغداد​. وتوعدت إيران والفصائل الموالية لها في العراق ودول أخرى بالانتقام.