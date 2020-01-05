نصح الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الإيرانيين بعدم مهاجمة ​اميركا​، لانه سيتم ضربها بقوة أكبر من أي ضربة سابقة"، مشيراً الى ان "اميركا انفقت 2 تريليون دولار على معدات عسكرية ولديها أفضل جيش في العالم".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب للإيرانيين: انصحكم بعدم مهاجمتنا لأنننا سنضربكم بقوة أكبر من أي ضربة سابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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