العميد نقدي: إذا أراد الاميركيون النجاة فليغلقوا قواعدهم وليرحلوا عن المنطقة

أكد مساعد الشؤون التنسيقية لحرس ​الثورة​ العميد محمد رضا نقدي ان "​ايران​ ستنتقم حتماً لدماء قائد "​فيلق القدس​" في ​الحرس الثوري الإيراني​ الفريق ​قاسم سليماني، وليس هناك حل آخر"، مشدداً على انه "إذا أراد الاميركيون النجاة فليغلقوا قواعدهم وليرحلوا عن المنطقة".

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