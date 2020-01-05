الموسوي: ترامب يكون قد وقع بيده وثيقة إخراج واشنطن ونفوذها من المنطقة

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ​أبو مهدي المهندس​ وإخوتهما، فإن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يكون قد وقع بيده وثيقة إخراج ​واشنطن​ ونفوذها من المنطقة، لن يطول الوقت،وسيدرك الاميركيون جيدا العواقب الوخيمة لأخطائهم وخطاياهم الإستراتيجية".

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