افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط 4 جرحى بإنقلاب فان لنقل الركاب على اوتوستراد ​كازينو لبنان​ - المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة، وذكرت انه تتم المعالجة من قبل القطعة المعنية.

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