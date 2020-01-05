النشرة: تطاير لوحات اعلانية على طريق عام زفتا - دير الزهراني بفعل الرياح القوية

افاد مراسل ​النشرة​ عن "تطاير عدد من ​اللوحات الاعلانية​ واليافطات، على طريق عام زفتا ​دير الزهراني​ حبوش ​كفرمان​ بفعل الرياح الهوجاء التي جاءت مصحوبة بامطار غزيرة والتي ساهمت بتكوين المستنقعات والسيول جارفة في الطرقات، وارتفاع مستوى منسوب ​نهر الزهراني​ عند الخردلي وجسر ​طرفلسيه​ الزرارية".

هذا ويلف المنطقة برد قارس وانعدام للرؤية على المرتفعات مما استعدى توجيه "نداء عاجل من ​الدفاع المدني​ الى السائقين للقيادة بحذر تخوفاً من الانزلقات و​حوادث سير​".