النشرة: تطاير لوحات اعلانية على طريق عام زفتا - دير الزهراني بفعل الرياح القوية

افاد مراسل النشرة عن "تطاير عدد من اللوحات الاعلانية واليافطات، على طريق عام زفتا دير الزهراني حبوش كفرمان بفعل الرياح الهوجاء التي جاءت مصحوبة بامطار غزيرة والتي ساهمت بتكوين المستنقعات والسيول جارفة في الطرقات، وارتفاع مستوى منسوب نهر الزهراني عند الخردلي وجسر طرفلسيه الزرارية".
هذا ويلف المنطقة برد قارس وانعدام للرؤية على المرتفعات مما استعدى توجيه "نداء عاجل من الدفاع المدني الى السائقين للقيادة بحذر تخوفاً من الانزلقات وحوادث سير".
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