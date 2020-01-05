وزارة الخارجية النمسوية تتعرض لهجوم سيبراني









اسماء السيد - فيينا: تعرضت انظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمسوية "لهجوم سيبراني خطير"، حسبما اعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان مساء السبت.

وجاء في البيان انه "نظرا الى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد ان يكون الامر متعلقا بهجوم موجَّه مِن قبل دولة". وقبيل الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ) اشار البيان الى ان الهجوم كان "قيد التنفيذ".

و"في الماضي، كان بعض الدول الاوروبية هدفا لهجمات مماثلة"، بحسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعا جدا، تم اتخاذ تدابير فورا"وانشاء "لجنة تنسيق".