لا يدرجون بسجلات الأوائل.. 3 فئات معفاة من امتحان العربي والتربية القومية والدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

​حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فئات الطلاب المعفاة من امتحان اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، والتخفيض في بعض المواد لامتحانات الثانوية العامة، طبقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 218 لسنة 2018.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة لعام 2020، اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020، على أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في السبت الموافق 15 أغسطس 2020. وشددت الوزارة على أنه في حالة "الإعفاء أو التخفيض" لا يحق للطالب أن يدرج اسمه في سجلات الأوائل.

وينشر "الخليج 365" الفئات المعفاة من الامتحان بمواد اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الدينية:

- الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية، والذين يلتحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، وتطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصادقة بالمواد التي درسوها.

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- الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية، غير مقيمين بمصر، يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية، ويعاملون معاملة الطالب الوافد، ويمنح الطالب مصادقة بدرجات المواد التي درسها بالفعل، على أن يكون بناء على رغبة ولي الأمر وإقرار منه، قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب الأجانب المقيمون في مصر.

- الطلاب غير العرب الملتحقين بمدارس لغات، يحق لهم الإعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية (التربية الوطنية – التاريخ – الجغرافيا)، ويمنح الطالب مصادقة بالمواد التي درسها، ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الإعفاء من كل هذه المواد أو بعضها، على أن تخصص المدرسة لهم كشوفًا مستقلة ( 150 د امتحانات) ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية.

- الطلاب غير العرب الذين ألحقوا بمدارس لغات، يجوز لمن يرغب منهم دراسة اللغة العربية والمواد التي تدرس باللغة العربية وفي هذه الحالة يحصل الطالب على تخفيض 25 %من النهاية العظمى، أما إذا ألحقوا بمدارس تدريس المناهج باللغة العربية، فإنه يكون لهم الحق في تخفيض نسبة النجاح في المواد التي تدرس باللغة العربية إلى 25% من النهاية العظمى، وعليهم أن يرفقوا باستمـارة التقدم المستندات الدالة على حصولهم على هذا التخفيض من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- أما طلاب المنازل غير العرب الوافدين، الذين درسوا في بلاد غير عربية، فيتقدموا بطلب التخفيض إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة من سفاراتهم في القاهرة، وتخفض النهاية الصغرى لكل من اللغة العربية والمجموع الكلي للدرجات بما يعادل نسبة التخفيض التي حصل عليها الطالب.