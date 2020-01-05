ترامب يطلع الكونجرس رسميا بشأن الضربة الجوية التي قتلت سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن /أ ش أ/

أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا اليوم /الأحد/ بشأن الضربة الصاروخية التي قتلت قياديا عسكريا إيرانيا في العراق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي - في تصريح - إن هذا الإبلاغ سري ولا يمكن الكشف عن تفاصيله، ووصفت ذلك بأنه "تصرف غير عادي على الإطلاق بحجب محادثة هامة عن الجمهور".

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وأضافت أن "هذه الوثيقة تثير تساؤلات جادة وعاجلة بشأن توقيتها وطبيعة وتبرير قرار الإدارة الأمريكية بالخوض في عداولات ضد إيران".

وكانت تلك الضربة الصاروخية قتلت قاسم سليماني الذي، بوصفه قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قام بالتنسيق لعودة الهجمات الإرهابية والتي أدت إلى فقدان أرواح مواطنين أمريكيين.

وبينما اعتبرت بيلوسي أن ترامب نفذ هذه الضربة دون موافقة من الكونجرس أو توضيح الاستراتيجية للجمهور، فإن إدارة ترامب تقول إن لديها صلاحية شن ضربات بموجب قانون صدر عام 2002 ووافق عليه الكونجرس للرئيس" بوش الأصغر " آنذاك لغزو العراق.