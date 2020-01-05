الخارجية النمساوية تتعرض لهجوم إلكتروني "خطير"

تعرضت أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الخارجية النمسوية "لهجوم سيبراني خطير"، حسب ما أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في بيان مساء السبت.

وجاء في البيان أنه "نظراً إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يمكن استبعاد أن يكون الأمر متعلقاً بهجوم موجه مِن قبل دولة". وقبيل الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ) أشار البيان إلى أن الهجوم كان "قيد التنفيذ".

و"في الماضي، كان بعض الدول الأوروبية هدفاً لهجمات مماثلة"، بحسب المصدر نفسه.

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وقالت الوزارتان إنه في مواجهة الهجوم "الذي تم رصده سريعاً جداً، تم اتخاذ تدابير فوراً"وانشاء "لجنة تنسيق".