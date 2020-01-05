حالة الطقس: أجواء عاصفة وماطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تبقى البلاد اليوم الأحد تحت تأثير بقايا الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يتمركز شمال سورية وعلى الحدود التركية.

ويبقى الجو باردا وماطرا على فترات في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد، ثم ينحسر تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الصباح المتأخر والظهيرة عن الجنوب، ثم ينحسر عن الوسط مع ساعات الظهر والعصر ثم ينحسر باتجاه أقصى الشمال.

وتبقى الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق، وفي ساعات الظهر والعصر ينحسر المنخفض تدريجيا وتبقى فرص الأمطار حاضرة في الشمال، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملموس في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتستقر الأجواء في معظم المناطق، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتهب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة بحيث ترتفع نسبة الغبار في الأجواء خصوصا في جنوب البلاد، وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا بشكل ملموس في مختلف المناطق.

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يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، مع اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة، وتكون الأجواء إلى باردة جدا في معظم المناطق، وتكون الفرصة سانحة لهطول زخات محلية محدودة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة، بحيث قد ترتفع نسب الغبار في الجنوب.

أم في يوم الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي بارد وماطر، وتهطل الأمطار في مناطق واسعة من البلاد وتشتد غزارة في ساعات الظهر والعصر، وتكون مصحوبة بتساقط زخات البرد والعواصف الرعدية.

وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار المخلوطة بالثلوج في بعض القمم العالية مثل الجليل الأعلى في ساعات الصباح، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد وماطر مع حدوث العواصف الرعدية. وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.