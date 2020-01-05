مصر.. زهرة ضحية التحرش بالمنصورة: مكنتش عاوزة أعمل المحضر علشان الشوشرة(فيديو)

الأحد 5 يناير 2020

قالت زهرة، ضحية التحرش الجماعي بالمنصورة بمصر، إنها علمت بانتشار الفيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد يوم من وقوعها، مردفة “عرفت تاني يوم”.



وأضافت زهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أنه كان هناك أكثر من 300 شخص كانوا يحاولون التحرش بها، قائلة: “أنا مش عايزة فضايح.. وقولت لما رجعت البيت وحكيت لأهلى وقولت خلاص الموضوع عادي ومش عايزة شوشرة وكنت عايزة الموضوع يعدي، بس فوجئت تاني يوم بالفيديوهات والموضوع كبير فاتصدمت طبعا.. كنت مستغربة الوضع بس قولت عادي يعني وناس كلمتني علشان تقعد تحل من كبارات المنصورة”.

وتابعت، أنها من المستحيل أن تتنازل عن حقها، موضحة “لو شوفت اللي اتحرشوا بيا هعرفهم، وكان في ناس كتير بيدافعوا عني”.

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وعن طريقة لبسها، أكدت الفتاة، أن الملابس حرية شخصية، قائلة: “ربنا والرسول قالوا غضوا بصركم”، موضحة أنها أول مرة تقضي رأس السنة في مدينة المنصورة، ولا بد من أن يتم معاقبتهم.

وفي وقت سابق، قالت فتاة المنصورة زهرة، إنها لم تتنازل عن البلاغ المقدم ضد الشباب الذين قاموا بالتحرش الواضح بها في احتفالات رأس السنة الميلادية 2020، ولكن طلبت من الأمن تحري الأشخاص الذين تحرشو بها فقط دون الذين لم يلامسوا جسدها.

وأكدت زهرة، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، أنها طالبت بحبس المتحرشين فقط، مشيرة إلى أن الشباب الذين تم القبض عليهم كانوا غير المتحرشين بنا.