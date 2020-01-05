مصر.. "مي " تسرد تفاصيل تعرضها إلى التحرش الجماعي ليلة رأس السنة.. فيديو

الأحد 5 يناير 2020

كشفت مي، ضحية التحرش بالمنصورة بمصر، عن تفاصيل تعرضها إلى التحرش الجماعي ليلة رأس السنة، قائلةً: "دي صدمة عمري، وأهلي اتصدموا لما شافوا الفيديوهات على السوشيال ميديا".



وأضافت مي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم السبت، "كان ماشي ورانا حوالي 30 شخص، بدأوا الأول بالتحرش اللفظي، وفجأة لقينا الناس بتصورنا ودخلنا محل الموبايلات وصاحبه طلعنا منه".

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وأضافت الفتاة، "رنيت على 3 من صحابي عشان يخرجوني وكان فيه 2 معرفهمش، واحد منهم معاه كلب والتاني معاه خشبة اللي هما هاني وفارس المتهمين دلوقتي في القضية، واللي هما دافعوا عني أصلًا وأنقذوني أنا وصحبتي".

وتابعت ضحية التحرش، أنها فوجئت خلال عرض المتهمين المقبوض عليهم بسراي النيابة، موضحةً: "احنا اتصدمنا لما شُفنا الأطفال دول في النيابة، أطفال صغيرة أول مرة نشوفهم في حياتنا، مش دول اللي اتحرشوا بنا".