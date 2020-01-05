شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وزير العدل يصدرت مذكرية دولية بالقبض على "غصن" والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 كارلوس غصن أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن وزير العدل الياباني، اليوم الأحد، إن المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح للمدير السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن.

وأضاف الوزير الياباني إن الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية بالقبض على غصن.

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