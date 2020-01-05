شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تشدد إجراءات الهجرة بعد فرار "غصن" والان نبدء بالتفاصيل
وقالت موري في بيان إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته. وأضافت الوزيرة أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.
فيما أوضح وأوضح الإدعاء في طوكيو بأن غصن يملك شبكة موسعة داخليا وخارجيا يمكن أن يوظفها لإخفاء الأدلة.
وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
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