شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنضرب 52 موقعا إيرانيا إذا هاجمت الأمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة يوم الجمعة.

وقال ترامب على تويتر "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على وفاة سليماني. وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده "حددت 52 موقعا إيرانيا" وإن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وأضاف ترامب "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات أخرى!" مشيرا إلى أن الأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.