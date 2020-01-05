شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة اليابان تشتبه بتخفي غصن داخل حقيبة سفر والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد، نقلاً عن أشخاص لم تكشف عن هويتهم، أن مفتشي مطار كانساي الدولي لم يفحصوا الأمتعة لأنها كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في جهاز الأشعة السينية، مشيرة إلى أن مسؤولي المطار لايفحصون الامتعة التي يتم شحنها على متن الطائرات الخاصة بالاشعة السينية إذا طلب ذلك مشغلو الطائرات أو الطيارون.
وذكرت الإذاعة أن الحقائب كان يبلغ طولها أكثر من متر واحد، مضيفة أن الشرطة اليابانية تشتبه حاليا في إمكانية إخفاء غصن في أحداها للسفر إلى تركيا.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية عن الشركة التركية لمشغل الطائرات الخاصة التي نقلت غصن من اليابان إلى لبنان، قولها يوم الجمعة إن الطائرات تم إرسالها بشكل غير قانوني، باستخدام سجلات مزيفة لم تذكر أن الراكب هو غصن.
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