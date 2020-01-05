شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية البريطانية تبدأ مرافقة سفنها التجارية في "هرمز" والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس إنه أمر سفينتا (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا.
وأضاف "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت".
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