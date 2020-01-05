"الشباب" الإرهابية تعدم 3 صوماليين بتهمة التجسس

أعدمت حركة الشباب الإرهابية 3 رعاة في منطقة "بوق أبقبلي" التابعة لمحافظة هيران بولاية هير شبيلي وسط الصومال، التي تسيطر عليها الحركة.

وقالت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إن "المليشيات قتلت عمداً 3 رجال من السكان المحليين، متهمة إياهم بالعمل مع الحكومة الفيدرالية، وهم أبرياء".

وأكد أهالي منطقة "بوق أبقبلي" لإذاعة محلية أن "القتلى الثلاثة من المدنيين يعملون في الرعي، وعناصر حركة الشباب لا تزال تعذب المدنيين ووجهاء الأعيان في المناطق الريفية النائية".

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ولفت المصدر إلى أن "القتلى هم عبدالقادر حسن آدم (29 عاماً)، وعبدالعزيز أحمد داود، (28 عاماً)، وفارح علي جبريل (30 عاما)".

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004، هي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلاً، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

لكن الحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.