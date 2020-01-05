مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار غربي كندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل شخص وأصيب آخر، الأحد، في إطلاق نار بمدينة كالجاري جنوب غربي كندا.

وقالت الشرطة إنها تلقت مكالمات متعددة بشأن إطلاق نار في كالجاري، وإنه عثر على رجلين أصيبا بطلقات نارية.

وأعلنت الشرطة وفاة أحد الرجلين متأثراً بإصابته في مكان الحادث، ونقل الرجل الثاني إلى مستشفى وهو في حالة خطرة.

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وأشارت الشرطة إلى أنه تم تطويق الشارع وأنها طلبت من السائقين تجنب المنطقة أثناء التحقيقات.

ولفتت إلى أن أوصاف المشتبه بها لم تكن متوفرة بعد، لأن التحقيق في مراحله الأولى، ولم تتضح على الفور دوافع القاتل.

وقالت الشرطة إنه سيتم تحديد موعد لتشريح الجثة، مطلع الأسبوع المقبل، لتحديد هوية الضحية.