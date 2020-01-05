ترامب يرد على تهديدات إيران بالرقم 52.. ما القصة؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بضربات جديدة في حال قامت باستهداف الأمريكيين.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، قال فيها: إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة وبقوة كبيرة، إذا شنت طهران هجمات ضد أهداف أو أفراد أمريكيين.

وأوضح ترامب، في تغريدة أخرى، أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979.

وتابع الرئيس الأمريكي أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مؤكد اًن تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً.

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

سر الرقم 52

واختار ترامب الرقم 52 سعياً منه لتذكير العالم بما جرى في الرابع من نوفمبر عام 1979، عندما قام طلاب من الثوار الإيرانيين الموالين للخميني بمهاجمة السفارة الأمريكية في العاصمة طهران.

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وأقدم المحتجون على كسر الأقفال وفتح الأبواب، وقاموا باقتحام ساحة السفارة بسهولة، قبل الاستيلاء عليها خلال 3 ساعات.

وحاول موظفو السفارة تدمير الوثائق، لكن سرعان ما دخل المهاجمون إلى المبنى، فصادروا معظم الوثائق.

وأخذ الطلاب 52 دبلوماسياً ومدنياً أمريكياً من سكان السفارة كرهائن، ثم توصلوا إلى مئات النسخ من الوثائق وحدثت أزمة دولية كبيرة.

وبعد مفاوضات أمريكية لإطلاق سراح الرهائن، قامت واشنطن بشن عملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل 1980، إلا أنها فشلت وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل 8 جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد.

وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في الـ 19 من يناير عام 1981، وتم الإفراج عن الرهائن في اليوم التالي، بعد دقائق من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان.

وتعد الأزمة حادثاً محورياً في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث يعتقد بأنها سبباً في هزيمة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية، كما أنها كانت بداية فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعد استهدافه هو ومرافقيه بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.