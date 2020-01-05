حكومة الوفاق الليبية: مقتال العشرات بغارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ ب​حكومة​ الوفاق الليبية أمين الهاشمي عن "سقوط 28 قتيلاً وإصابة عشرات ​الطلاب​ من الكلية العسكرية في العاصمة ​طرابلس​ الليلة الماضية جراء غارة جوية استهدفتها"، مشيراً الى ان "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، داعياً "سكان طرابلس بالتوجه إلى ​المستشفيات​ للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية".

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