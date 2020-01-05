بيلوسي: الأعمال العسكرية لإدارة ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر

اعتبرت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، في بيان، ان "الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر، وان اشعار ​البيت الأبيض​ للكونغرس بالغارة الجوية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ في ​العراق​، تثير تساؤلات حول توقيت القرار وطريقة تبريره".

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