الخارجية الكندية تحذّر رعاياها بضرورة تجنّب السفر إلى العراق

دعت ​وزارة الخارجية الكندية​، في بيان "رعاياها إلى تجنّب السفر إلى عدد من دول ​الشرق الأوسط​ والحذر في تنقّلاتهم فيها بسبب تزايد مخاطر الاعتداءات، بعد مقتل قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​ بضربة أميركية في ​بغداد​"، محذرة "الكنديين بضرورة تجنّب السفر إلى ​العراق​"، معتبرة أن "​الوضع الأمني​ متفلّت ومتقلّب ويمكن أن يكون خطرا".

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