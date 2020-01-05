التحالف الدولي: هجومان وقعا قرب قاعدتين تستضيفان قواتنا في العراق

أعلن ​التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة الاميركية​، في بيان، "عن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف"، مشيرا إلى "أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه"، نافياً "ما ورد عن هجمات طالت مركز العمليات بالقرب من ​الموصل​". هذا وكان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قد اعلن في وقت سابق ان "​واشنطن​ حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت ​طهران​ أي أميركيين أو أصول أميركية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​".

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