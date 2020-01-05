الشرق الاوسط: حماس اكدت عدم رغبتها في تصعيد ضد إسرائيل بقطاع غزة

ذكرت ​مصادر فلسطينية​ مطلعة في ​قطاع غزة​ إن حركة "حماس" تؤكد أنها "غير معنية" بأي تصعيد في القطاع على خلفية قتل ​الولايات المتحدة​ قائد "​فيلق القدس​" في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ بضربة جوية في ​بغداد​ فجر الجمعة.

وأضافت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن "حماس" اتفقت مع مصر على الإبقاء على حالة الهدوء الحالية والمضي قدماً في تفاهمات التهدئة. وتابعت أن "حماس" أبلغت جميع من تواصل معها أنها لن تسمح بتحويل غزة إلى ساحة لصراعات خارجية أو استخدامها لتصفية حسابات.

وقالت المصادر ذاتها إن الحركة أبلغت مصر والفصائل موقفها هذا، مشيرة إلى أنها تنطلق من حقيقة أن القطاع لا يحتمل أي حرب في هذا الوقت، وهي لا تريد جرّه إلى مواجهة ضمن حرب أوسع وأكبر وأكثر كلفة وغير معروفة التبعات إن حصلت، في إشارة إلى إمكان لجوء إيران إلى تحريك جماعات مرتبطة بها للانتقام من قتل سليماني.

وجاء موقف "حماس" في وقت قال فيه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن "الثأر لسليماني من ​أميركا​ ليس منوطاً بإيران فقط بل بكل محور ​المقاومة​"، مشدداً على أن قتل الجنرال الإيراني "عمل جبان" وسيتبعه "رد قاسٍ" ضد الأميركيين.