خارجية السعودية: التصعيد التركي في ليبيا يشكل تهديداً للأمن العربي

نددت ​وزارة الخارجية السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بالتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي وبموافقة ​البرلمان التركي​ على إرسال قوات عسكرية إلى ​ليبيا​"، معتبرة ان "هذا التصعيد يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي و​الأمن​ الإقليمي، كونه تدخلا في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية".

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