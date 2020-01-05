ترامب: حددنا 52 موقعاً إيرانياً سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أميركيين

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​الولايات المتحدة​ حددت 52 موقعا ​إيران​يا سيضربها ​الجيش​ إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني، ​قاسم سليماني​. واوضح أن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة وبقوة كبيرة".

واشار ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أميركية محددة للرد على قتل سليماني".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى"، مشيرا إلى أن الأهداف المحددة تمثل 52 أميركيا احتجزوا رهائن في إيران في ​السفارة الأميركية​ ب​طهران​ عام 1979.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير ب​الحرس الثوري الإيراني​ قوله، إن إيران ستعاقب الأميركيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد "​فيلق القدس​".