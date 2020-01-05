وزير العدل الياباني: الشرطة اليابانية أصدرت مذكرة دولية بالقبض على غصن

اعلنت وزيرة ​العدل​ اليابانية ماساكو موري إن المحكمة ألغت الإفراج بكفالة الممنوح للمدير السابق لشركة نيسان اليابانية ​كارلوس غصن​. واشارت موري في بيان، الى إن ​الشرطة اليابانية​ أصدرت مذكرة دولية بالقبض على غصن.

ولفتت وزيرة العدل اليابانية الى إن الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار كارلوس غصن. واوضحت إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.