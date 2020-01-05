اشارت صحيفة "الوطن" السورية، الى انه محمولاً على أكف وفي قلوب المقاومين، كل المقاومين على امتداد المنطقة وربما العالم، تم أمس تشييع جثمان البطل الفريق قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس ورفاقهما، في تشييع مهيب هو بمثابة الإعلان عن بدء مرحلة جديدة، وزمن جديد، فجرته يد واشنطن الإرهابية بإقدامها على فعل إجرامي آثم واغتيالها قامة كبيرة ناضلت وخططت للكثير من العمليات التي كسرت شوكة الإرهاب المدعوم من أميركا نفسها ومن حلفائها الغربيين، كما جاهدت وعملت على دعم قوى المقاومة بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت الصيحفة السورية، الى ان القرار الأميركي "الوقح" باغتيال سليماني ورفقائه المقاومين، والذي شكل خرقاً معلناً لكل الأعراف والقواعد الدولية، وضع العالم على حافة حرب جديدة، لا يبدو أنها ستكون على توقيت واشنطن، ولا على خاطرها، فما جرى وحد صفوف المقاومة ووحد أيضاً المحور برمته، حول هدف واحد، ستدفع فيه أميركا أثمان عربدتها وإرهابها المنظم في منطقتنا، المعلن منه والخفي.
وذكرت ان خسارة سليماني الكبيرة والمؤلمة، هي خسارة لسوريا على قدر ما هي خسارة لإيران، والرجل الذي عرفه رجال الجيش السوري خلال معاركهم ضد الإرهاب، قرر منذ البداية اختيار طريق الشهادة، مثله مثل جميع المقاومين والمدافعين عن أرضهم وسيادة بلادهم وحريتها.
اضافت المؤكد أن الجريمة أميركية وإسرائيلية بكل تفاصيلها، والمؤكد أيضاً أن ثمن هذه الجريمة ستدفعه واشنطن عاجلاً أم آجلاً، ولن يطول بنا الزمن حتى يتكشف رد المحور، رد سيزلزل الوجود الأميركي في المنطقة، ويضع حداً له، وهذا ما كان يتطلع إليه الشهيد سليماني ورفاقه وكل شهداء محور المقاومة.. فلنترقب.
كانت هذه تفاصيل خبر الوطن السورية: اغتيال سليماني والمهندس يوحد محور المقاومة حول رد سيزلزل الوجود الأميركي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.