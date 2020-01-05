مسلم يطالب ماكدونالدز باعتذار وتعويض بسبب "لحم الخنزير"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مسلم يطالب ماكدونادز باعتذار وتعويض بسبب "لحم الخنزير"

وقال فداء حسين (49 عاما)، إنه اعتاد التوجه إلى مطعم "ماكدونالدز" كل صباح لطلب وجبة الفطور المكونة من فطيرة البيض والجبن، وقطعة بطاطس، وكوب من القهوة، و والتوجه بها إلى منزله لتناولها هناك.

وأضاف حسين أنه ما أن تناول قطعة من الفطيرة حتى أدرك أنها تحتوي على لحم خنزير وبصقها فورا، كونه مسلم ولا يأكل هذا النوع من اللحوم.

وقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لقد وثقت بهم، (...)، إنه أمر خاطئ تماما، فهذا موضوع حساس، كما أنه قد يحدث لأي شخص سواء كان نباتيا أو يتبع حمية معينة".

وتابع حديثه بالقول، إنه عاد فورا إلى المطعم وتحدث مع مديري الفرع، وطلب تصعيد الشكوى إلى الإدارة، بالرغم من محاولات إقناعه بإبقاء المسألة ضمن الفرع نفسه فقط، وعند فشل المحاولة قيل له أن يتقدم بشكوى على الموقع الإلكتروني لماكدونالدز.

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وطالب حسين إدارة "ماكدونالدز" بتقديم اعتذار رسمي له، وتعويضه ماليا عن الخطأ الجسيم.

من جانبه، قال متحدث باسم "ماكدونالدز": "لدينا عدد من التدابير المعمول بها لتجنب الطلبات غير الدقيقة، ونود الاعتذار للعميل لأننا لم نلتزم بهذه المعايير في تلك الواقعة".