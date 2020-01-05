صور | توفير حافلات مجانية لنقل شباب محافظة الوادي الجديد لمقر مسابقة الـ120 ألف معلم

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وفرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس السبت، حافلات مجانية تقل شباب المحافظة لمحافظة القاهرة للاختبار بمسابقة الـ120 إلف معلم.

أكد النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، توفير حافلات مجانية لنقل الممتحنين في مسابقة وزارة التربية والتعليم المزمع إجراء اختباراتها صباح اليوم الأحد الموافق5 يناير 2020 بالأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.

أوضح جمال، أن الحافلات المجانية تحركت من مقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة الساعة 11 مساء السبت الموافق 4 يناير 2020، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد في تقديم أوجه الرعاية ومساعدة لأبناء المحافظة، ولتخفيف الأعباء علي المواطنين، وذلك بإشراف وتنسيق أمين مساعد الحزب النائب تامر عبد القادر، وأمين شئون الإسكان والمرافق بالحزب المهندس أحمد أيوب، والمسئول عن توفير الحافلات المجانية، و أمين التنظيم الدكتور محسن عبد الوهاب، والمشرف علي آليات تنظيم الرحلة إلي القاهرة، ومحمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة.

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من جانبه أكد تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب وأمين عام مساعد الحزب بالوادي الجديد، أن جري توفير حافلتين بإجمالي 35 شابًا وفتاة بواقع 13 شابًا وفتاة من مركزي الخارجة وباريس و22 آخرين من مركزي الداخلة وبلاط، في إطار دور الحزب بالاهتمام بالشباب.

ونظم أمين عام الحزب النائب جمال آدم، يرافقه النائبة إبتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، والدكتور محسن عبد الوهاب عبد الجيد، أمين عام التنظيم بالحزب، اجتماعًا مع الشباب المسافرين في قاعة الاجتماعات بمقر مكتبة مصر العامة، لتقديم تحية الحزب لهم، والأمنيات بالتوفيق والنجاح في الاختبارات، وإعلان أرقام هواتفهم الشخصية للتواصل معهم بشكل شخصي في حال وجود أي مشكلات تواجه شباب المحافظة أُثناء تواجدهم في القاهرة.

كما حرص أمين عام الحزب، يرافقه النائبة إبتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، والدكتور محسن عبد الوهاب عبد الجيد، أمين عام التنظيم بالحزب، والحاج عبد الحميد منصور، أمين مركز الخارجة، وكوارد الحزب وأمناء الحزب النوعيين بمركز الخارجة، علي توديع الشباب المسافرين أثناء ركوبهم الحافلات وتحركها متجهة لمحافظة القاهرة.