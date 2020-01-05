القوات المشتركة تعلن إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة

الأحد 5 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، صد محاولة تقدم لمليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية إن "عناصر مسلحة من المليشيا حاولت مساء السبت، التسلل إلى مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

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وأضافت أن "القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة التسلل عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة"، مؤكدة "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

في السياق، قالت قوات العمالقة إن "127 قتيلا وأكثر من 198 جريحا سقطوا في صفوف الحوثيين خلال صد هجمات لهم في مديريات حيس والدريهمي والتحيتا وبيت الفقية خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى أواخر ديسمبر المنصرم".

وأوضحت أن "94 قتيلا و32 جريحا من الحوثيين نقلوا إلى مستشفيات صنعاء قادمين من الحديدة خلال عشرة أيام منذ منتصف نوفمبر الماضي".

وأضافت أن "33 مسلحا من الحوثيين قتلوا وأصيب أكثر من 166، بينهم قيادات عليا، سقطوا في أثناء صد القوات هجمات واسعة خلال الفترة 5 ديسمبر وحتى أواخر الشهر ذاته".