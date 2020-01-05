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شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد (فيديو) والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
قصف بالقرب من السفارة الامريكية
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، شريط فيديو لإطلاق صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
ويظهر في شريط الفيديو عدد من الصواريخ من اتجهات عدة، وسط حالة من الخوف بين المدنيين.
وأعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان القوات الدولية.
وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية في العرق، بالإضافة إلي تواجد إصابات في صفوفه جراء الهجمات، وأن نيران غير مباشرة بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف.
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