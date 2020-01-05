البرازيل مستعدة لدعم الحرب ضد الإرهاب وتجنب تصعيد الصراع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت البرازيل، السبت، أنها مستعدة للمشاركة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وتجنب تصعيد الصراع بالشرق الأوسط.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان، حول التحركات الأمريكية في العراق، التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه "لا يمكن اعتبار الإرهاب مشكلة تقتصر على منطقة الشرق الأوسط والبلدان المتقدمة، ولا يمكن للبرازيل أن تظل غير مكترثة بهذا التهديد، الذي يؤثر حتى على أمريكا الجنوبية".

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو كان قد قال، الجمعة، إن الغارة الجوية الأمريكية التي تسببت في مقتل سليماني سيكون لها تأثير على أسعار الوقود في البرازيل، وإذا زادت أكثر من اللازم، فإن الأمور "سوف تصبح معقدة".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة، بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني، لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.