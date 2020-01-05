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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف صاروخي بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لإطلاق صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
ويظهر في شريط الفيديو عدد من الصواريخ من اليمين واليسار، وسط حالة من الخوف بين المواطنين.
وكان التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أعلن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان القوات الدولية.
وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق.
وأضاف أنه لا توجد إصابات في صفوفه جراء الهجمات.
وتابع أن نيران غير مباشرة بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف.
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