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عاجل.. اختراق موقع للحكومة الأمريكية .. ونشر كاريكاتير مهين لترامب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

عاجل.. اختراق موقع للحكومة الأمريكية .. ونشر كاريكاتير مهين لترامب

متابعات_الخليج 365

أعلن مخترقون زعموا أنهم إيرانيون، منذ قليل، مسؤوليتهم عن اختراق موقع حكومي أمريكي رسمي. 

ويظهر موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية، صورة  للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يتلقى ضربة في وجهة بقبض إيرانية. 

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وكتب المخترقون في رسالة، نشرت على الموقع نفسه، عبارة "الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة "إيران سايبر سيكيوريتي"، وأن الاختراق رسالة للتعبير عن القدرات الإيرانية عبر الإنترنت". 

ولم يتم تأكيد من يقف وراء الهجوم السيبراني وما إذا كانت البيانات الحكومية قد تم اختراقها أم لا، إذ لم يصدر حتى الآن تعليق فوري من الحكومة الأمريكية، كما لا يوجد ما يشير إلى أنه هجوم إلكتروني رسمي من قبل إيران.

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يأتي ذلك بعد ساعات فقط من تحذير مسؤولين أمريكيين من هجمات الإلكترونية محتملة ردا على مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعرق. 

 

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