رئيسة النواب الأمريكي: أعمال ترامب الاستفزازية تعرضنا للخطر 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، إن الأعمال العسكرية والاستفزازية لإدارة الرئيس ترامب تعرض الجنود والدبلوماسيين للخطر.



وقالت بيلوسي في بيان، نُشِرَ على موقعها الرسمي، إن "اشعار البيت الأبيض للكونغرس بالغارة الجوية التي أدت إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق، تثير تساؤلات حول توقيت القرار وطريقة تبريره".

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وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الأحد إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب: "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".