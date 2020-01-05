«البرلمان الليبي» يرفض اتفاق السراج وأردوغان..ويصدر قرار بتخصيص ٢٠ مليار دينار للجيش للقضاء على الارهاب

قال "عبد الحميد صافى" مستشار رئيس مجلس النواب الليبى، أن جلسة البرلمان الليبى بالامس تعد جلسة تاريخية الليبيى بسبب اتخاذها عده قرارات مصيرية فى ليبيا

وتابع "صافي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e" : الأعضاء صوتوا بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج مع أنقرة , مؤكدا أن السراج يمثل نفسه فقط وليس الشعب الليبى

وأضاف "مستشار رئيس مجلس النواب الليبى" أن المجلس قرر إحالة السراج وحكومته إلى القضاء بتهمه الخيانة العظمى

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فيما أعلن رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أن البرلمان سيطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة، كما أشار إلى تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.