وزير القوى العاملة يزور الشرقية اليوم لمتابعة مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يواصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا.

ومن المقرر أن يزور "سعفان" مدينة العاشر من رمضان، ويشهد توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر راجعي من أول يوليو 2019 لنحو28 ألفا و690 عاملا بـ 40 شركة قطاع خاص يعملون بها، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

كما يشهد الوزير توزيع 205 شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.​