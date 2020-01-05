اليوم.. الحكم على متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر.
ووجهت النيابة للمتهمين "ي.ز"، "وس.ا"، سرقة الحقيبة الجلدية المملوكة للمجني عليها "أ. م" بالإكراه، بأن جذبا حقيبتها عنوة، وأشهر أحدهما في وجهها سلاح أبيض، مهددًا إياها به، ما بث الرعب في نفسها، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها، والاستيلاء على المسروقات،
ونسب للمتهمين، حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
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