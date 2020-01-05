ترامب يهدد بضرب مواقع إيرانية إذا حاولت استهداف أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران باستهدافها في الداخل إذا حاولت الرد على قتل قاسمي باستهداف أي أمريكيين أو أصول أمريكية.
وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر مساء السبت قائلا " تتحدث إيران بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد أن خلصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل قبل فترة قصيرة مواطنا أمريكيًا، وأصاب آخرين بجروح خطيرة، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين في الآونة الأخيرة".
وأضاف ترامب في تغريدته "لقد كان بالفعل يهاجم سفارتنا، ويستعد لتنفيذ ضربات إضافية في مواقع أخرى".
وتابع ترامب "إيران لم تمثل شيئا سوى المشاكل لسنوات عديدة. وأترك هذا بمثابة تحذير بأنه إذا أقدمت إيران على ضرب أي أمريكيين أو أصول أمريكية، فقد حددنا 52 موقعًا إيرانيًا نستهدفها (تمثل الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين أخذتهم إيران قبل سنوات عديدة)، بعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والإيرانيين وللثقافة الإيرانية، وتلك الأهداف، وإيران نفسها، ستتعرض للضرب بسرعة كبيرة وبشكل قاس للغاية. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات!".
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