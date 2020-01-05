"ذا تليجراف": نايجل فاراج يخطط للاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن ( د ب أ )

ذكر تقرير صحفى اليوم السبت أن حزب بريكست البريطانى الذى ينتمى إليه نايجل فاراج، وهو إحدى الشخصيات المخضرمة المتشككة في الاتحاد الأوروبى، يخطط لإقامة احتفال كبير بمناسبة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتم فيه إطلاق الألعاب النارية وتنظيم عروض وفعاليات مختلفة في وسط لندن ، وذلك يوم الحادى والثلاثين من يناير الجارى .

وأفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية بأن نايجل فاراج يريد إنفاق حوالي 100 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار) على الاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة حوالى عشرة الآف في ساحة البرلمان البريطانى بلندن، للاحتفال باللحظة التى تبدأ فيها بريطانيا في مغادرة التكتل الأوروبى .

وأوضحت الصحيفة أن فاراج وريتشارد تايس رئيس حزب بريكست يتقدمان حاليا بطلب للحصول على ترخيص لتنظيم هذه الفعاليات الاحتفالية التى يمكن أن تصل إلى ذروتها و" تتوج بعرض للألعاب النارية يشبه عرض ليلة رأس السنة الميلادية".